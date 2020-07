World of Warcraft Shadowlands: annunciata la Collector's Edition, beta test e molto altro (Di mercoledì 8 luglio 2020) In questi minuti si sta tenendo l'evento di Blizzard dedicato alla prossima espansione di World of Warcraft: Shadowlands, l'ottava espansione in arrivo alla fine di quest'anno.Il livestream ha rivelato una Collector's Edition per Shadowlands che include diverse chicche speciali. Oltre alla copertina che contiene un effetto lenticolare, nell'edizione da collezione troviamo un bellissimo art book, un tappetino per il mouse e un set di spille da collezione, insieme a prodotti digitali come un nuovo animale domestico e 30 giorni di gioco gratuito.Durante la diretta è stato anche annunciato che la prossima settimana arriverà una beta. Ciò consentirà ai giocatori di affrontare sfide di livello massimo. Il direttore del gioco Ion Hazzikostas ha ... Leggi su eurogamer

