Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 10 | 30

VIABILITÀ DELL' 8 LUGLIO 2020 ORE 10:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 16+000 IN CARREGGIATA ESTERNA PROVOCA CODE TRA SETTEBAGNI E CASSIA BIS. COINVOLTI DUE VEICOLI, AL MOMENTO SI TRANSITA SULLA CORSIA DI MARCIA LENTA. MENTRE IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAIZONE Roma SUD E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELL'A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SU VIA TIBURTINA CODE TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI SU VIA CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA DIREZIONE RACCORDO SU VIA PONTINA RALLENTAMENTI ALTEZZA CASTEL DI DECIMA DIREZIONE POMEZIA MENTRE NEL SENSO OPPOSTO DI MARCIA ALTEZZA CASTEL RomaNO DIREZIONE Roma PER LAVORI INCOLONNAMENTI SULLA VIA DEL MARE TRA MALAFEDE

