Uno studio inglese evidenzia i danni neurologici del coronavirus (Di mercoledì 8 luglio 2020) Che le conseguenze del coronavirus potessero essere pericolose quanto il virus lo si era sospettato, ma ancora non è chiaro il quadro di quali possano essere. Secondo uno studio dell’University College di Londra (UCL) e del suo University Hospital (UCLH) , pubblicato sulla rivista scientifica Brain , “sembra” la pandemia abbia portato numerosi casi di un “rara e talvolta fatale” infezione cerebrale, encefalomielite acuta disseminata (ADEM). Lo studio ha analizzato 43 pazienti 12 di loro avevano un’infiammazione cerebrale e nove di questi 12 avevano ADEM, una condizione che è normalmente osservata nei bambini e che può essere scatenata da infezioni virali. Non è chiaro se sia il coronavirus ad agire direttamente sui centri nervosi o se sia colpa della reazione immunitaria che scatena. La ricerca ... Leggi su ilnapolista

Mov5Stelle : La storia di #Giada, titolare di uno studio di tatuaggi. #RipartelItalia ????? - Tg3web : Grande caldo e siccità, i cambiamenti climatici mutano l'ambiente che ci circonda. Uno studio delle Università di M… - UffiziGalleries : Questa è la mano di un genio! Inconfondibile. La riconoscete? È #LeonardodaVinci. Il disegno, a penna e leggero a… - Assidai : stop al #fumo ed esercizio fisico regolare: ecco alcune delle 5 #regole per vivere a lungo e in #salute secondo uno… - luprisha_ : RT @LisuFagotto: Se aprissi uno studio legale con @luprisha e @chiararubert avremmo clienti e conto in banca stellare assicurati -

Ultime Notizie dalla rete : Uno studio Parkinson e Levodopa, uno studio ne dimostra l'efficacia di lunga durata La Voce di Mantova Le stelle morenti che soffiarono vita sulla Terra: così il carbonio è arrivato nella Via Lattea

Il carbonio alla base della vita sulla Terra potrebbe provenire dall'ultimo respiro di stelle morenti, che prima di raffreddarsi per sempre, hanno "fertilizzato" la Via Lattea spargendo le loro ceneri ...

Oltre un milione di persone morte in vent’anni a causa dei morsi di serpente: scatta l’allarme in India

Circa 1,2 milioni di persone sono morte in India negli ultimi 20 anni a causa di morsi di serpente: è quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista eLife realizzato da esperti indiani e ...

Il carbonio alla base della vita sulla Terra potrebbe provenire dall'ultimo respiro di stelle morenti, che prima di raffreddarsi per sempre, hanno "fertilizzato" la Via Lattea spargendo le loro ceneri ...Circa 1,2 milioni di persone sono morte in India negli ultimi 20 anni a causa di morsi di serpente: è quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista eLife realizzato da esperti indiani e ...