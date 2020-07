Temptation Island – Chi è Ilaria Gallozzi? La seducente tentatrice dagli occhi verdi [GALLERY] (Di mercoledì 8 luglio 2020) Da diversi anni ormai, con l’arrivo dell’estate arriva sul piccolo schermo uno dei reality più amati, Temptation Island. L’edizione 2020, a causa dell’emergenza coronavirus, ha subito dei cambiamenti, con un mix di coppie tra personaggi famosi e non. Le coppie sono divise, come sempre, in due villaggi nei quali vivono 24 ore su 24 con avvenenti tentatori e tentatrici. Nel villaggio dei fidanzati, Antonio ha instaurato un forte legame con la single Ilaria, che sta facendo ingelosire particolarmente la fidanzata Annamaria. Chi è Ilaria? 28enne di Sora, in provincia di Frosinone, Ilaria Gallozzi è una event manager e vive a Milano. Ama viaggiare e tra 10 anni si vede madre e con una famiglia.L'articolo Temptation ... Leggi su sportfair

