Spettacolare video di Esa: in volo sul cratere Korolev su Marte (Di mercoledì 8 luglio 2020) Uno Spettacolare viaggio sopra al cratere Korolev di Marte, largo 82 chilometri e profondo 2 km. Il video è stato realizzato ricostruendo le immagini a partire dai dati forniti da Mars Express, la sonda lanciata dall'ESA il 2 giugno 2003 con l'obiettivo di studiare il Pianeta Rosso. Korolev è un esempio molto ben conservato di cratere marziano, bianco perché ricoperto non da neve, ma da una spessa coltre di ghiaccio con al centro un accumulo di acqua ghiacciata che arriva fino a 1,8 km di spessore.Un panorama mozzafiato e desolato che sta per diventare affollato. Si apre infatti una finestra ottima, data la posizione dei Pianeti, per i lanci verso Marte, tanto che nelle prossime settimane partiranno ben tre missioni marziane: la ... Leggi su ilfogliettone

(LaPresse) Un branco di capodogli che nuota nelle acque cristalline delle Isole Eolie, a largo di Alicudi, in Sicilia. Le suggestive immagine sono state riprese dalla Guardia costiera di Lipari.

Marte, le affascinanti immagini in volo sul cratere Korolev. VIDEO

Grazie alle esplorazioni in orbita della sonda Mars Express, lanciata nel 2003 proprio per studiare il pianeta rosso, gli esperti dell'European Space Agency hanno potuto mostrare le caratteristiche de ...

