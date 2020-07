Sesto gol per Mertens al Ferraris, è lo stadio in cui ha segnato di più (Di mercoledì 8 luglio 2020) Grande vittoria per il Napoli contro il Genoa, ma anche ennesimo primato per Dries Mertens con la maglia azzurra. L’attaccante belga infatti trafigge per la 6 volta i grifoni in casa, lo stadio ligure è quello in cui ha segnato di più come riporta Opta 6 – Sono 6 i gol al Ferraris (tra Genoa e Sampdoria) per Dries #Mertens: dopo il San Paolo (56 reti), quello ligure é lo stadio in cui ha segnato di piú in Serie A. Pesto. #GenoaNapoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 8, 2020 L'articolo Sesto gol per Mertens al Ferraris, è lo stadio in cui ha segnato di più ilNapolista. Leggi su ilnapolista

juventusfc : #JTrivia L'uomo della foto è _______ Indizio: E' il sesto giocatore nella storia della Juve a raggiungere le 25 re… - napolista : Sesto gol per #Mertens al Ferraris, è lo stadio in cui ha segnato di più Opta riporta l’ennesima statistica positi… - buoncalcio : ???? #GenoaNapoli ???? ?? | Perin ha salvato il Grifone in almeno 3 occasioni ?? | L'unico ammonito della partita è il d… - georgatoss : @Peppe_Salines Uno così che a differenza di Sbagliardini la palla la mette in rete anche da lontano, certo magari n… - SciabolataFFP : ?? Miglior marcatore latinoamericano in #Bundesliga. ?? Secondo miglior marcatore straniero nella storia della Bundes… -

Ultime Notizie dalla rete : Sesto gol Sassuolo-Lecce 4-2: gol e highlights. Poker per De Zerbi, sesto ko di fila per Liverani Sky Sport Calciomercato Inter, si ripensa a Giroud del Chelsea per l'attacco

Lo scorso gennaio sono stati vicinissimi a dirsi definitivamente sì: accordo con il giocatore già raggiunto, ma il mancato accordo col Chelsea fece saltare tutto. Adesso, in casa Inter, il nome di Oli ...

Milan da urlo, Juve suicida: rossoneri sotto di due reti, vincono 4-2

Harakiri Juve, il Milan ringrazia. In vantaggio per 2-0 a San Siro e virtualmente a +10 sulla Lazio in classifica, la squadra di Sarri si addormenta incredibilmente e subisce quattro gol nell'arco di ...

Lo scorso gennaio sono stati vicinissimi a dirsi definitivamente sì: accordo con il giocatore già raggiunto, ma il mancato accordo col Chelsea fece saltare tutto. Adesso, in casa Inter, il nome di Oli ...Harakiri Juve, il Milan ringrazia. In vantaggio per 2-0 a San Siro e virtualmente a +10 sulla Lazio in classifica, la squadra di Sarri si addormenta incredibilmente e subisce quattro gol nell'arco di ...