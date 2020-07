Sampdoria, Osti: «Ranieri? Resta anche il prossimo anno» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il direttore sportivo della Sampdoria, Carlo Osti ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Atalanta Il direttore sportivo della Sampdoria, Carlo Osti, ha così parlato prima del match contro l’Atalanta: MOMENTO Sampdoria – «Abbiamo ottenuto due vittorie importantissime, perché ci hanno dato grande fiducia e hanno accresciuto la nostra autOstima. La classifica dietro è corta, il Lecce ha vinto contro la Lazio, penso che sarà una battaglia da qui fino alla fine». Ranieri – «In questo momento siamo concentrati sul campionato, dobbiamo assolutamente raggiungere la salvezza. La squadra è viva, l’allenatore la sta tenendo bene, siamo ... Leggi su calcionews24

