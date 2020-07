Roma, approvate Linee Guida per sostegno a neomaggiorenni privi di supporto familiare (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma, 8 luglio 2020 – La Giunta Capitolina ha approvato le Linee Guida per realizzare progetti mirati ad accompagnare i giovani prossimi alla maggiore età o neomaggiorenni in carico ai servizi sociali verso l’autonomia. Il servizio è rivolto a ragazze e ragazzi che fino al compimento della maggiore età sono accolti nelle comunità residenziali e nei centri di semiautonomia di Roma Capitale. I progetti definiti in base alle Linee Guida puntano infatti a offrire ai giovani tra i 18 e i 21 anni in uscita da queste strutture un sostegno mirato verso l’autonomia alloggiativa, lavorativa e relazionale, supportandoli verso lo sviluppo di competenze attraverso progetti personalizzati, nel rispetto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

