Rivoluzione Fisco: pagamento automatico mese per mese, senza saldi e acconti (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un’idea rivoluzionaria che potrebbe cambiare radicalmente il Fisco italiano è stata proposta dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini. Si potrebbe, mettendola in pratica pagare il dovuto al Fisco mese per mese dicendo, in questo modo, addio a saldi e acconti che tanta impensieriscono i contribuenti per la portata degli importi richiesti. Rivoluzione Fisco L’idea di Ruffini è quella di pagare le tasse mese per mese, anche per le Partite Iva, anche addebitando gli importi sul conto corrente del contribuente per fare in modo che finiscano, mensilmente in quello del Fisco. La tassazione basata sugli acconti e i saldi annuali creano, molto spesso problemi di liquidità e proprio per questo le dichiarazione annuali diventerebbe solo acconti riepilogativi mentre le tasse sarebbero addebitate mensilmente sul conto corrente del ... Leggi su notizieora

