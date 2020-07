Rai, Varriale: "A Genoa primo tempo perfetto del Napoli! Lozano in crescita..." (Di mercoledì 8 luglio 2020) Enrico Varriale, direttore di Rai Sport, ha commentato la vittoria del Napoli a Marassi contro il Genoa, attraverso Twitter: "Bella vittoria del Napoli che mette nei guai il Genoa. primo tempo perfetto chiuso con il vantaggio del solito Mertens. Leggi su tuttonapoli

