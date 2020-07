Novak Djokovic: “Non so se giocherò gli Us Open, di sicuro sarò a Roma” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Non so ancora se giocherò gli Us Open. Sicuramente non andrò a Washington, mentre la partecipazione a Cincinnati è legata al successivo Slam. Per ora sono sicuro di giocare Madrid, Roma e il Roland Garros”. In un’intervista al quotidiano serbo Zurnal il numero uno al mondo Atp Novak Djokovic ha svelato i suoi piani – per la verita ancora incerti – in vista della ripresa della stagione del tennis mondiale. Nole ha anche commentato quanto accaduto all’Adria Tour, torneo promosso dal fuoriclasse che ha portato alla sua positività al coronavirus e a un vero e proprio focolaio per il mancato rispetto di norme sanitarie: “Ultimamente vedo solo critiche molto maliziose. Ovviamente c’è qualcosa di più della critica, sembra una caccia alle streghe. Qualcuno deve cadere, qualche grande nome deve essere ... Leggi su sportface

