Napoli, l'entourage di Osimhen: "Non sta aspettando chiamate dalla Premier"

Napoli – "Victor non sta aspettando chiamate da squadre inglesi. È una grandissima menzogna questa storia della Premier League e non so come facciano a venir fuori queste bugie!". Così, Osita Okolo, membro dell'entourage di Victor Osimhen, ha fatto chiarezza sulle voci che vorrebbero l'attaccante del Lille vicino alla Premier League. "Si tratta di una sua decisione personale, che riguarda la sua vita privata e sportiva – ha continuato Okolo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli -. Oggi avrà un meeting con il suo entourage e presto renderà nota la sua scelta". Il Napoli, dunque, è in attesa che Osimhen sciolga le ultime riserve e dia il suo sì ...

