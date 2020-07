Minorenni sorpresi a guidare un’auto rubata: scattano le denunce (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMarigliano (Na) – I carabinieri della stazione di Marigliano hanno denunciato per ricettazione 3 ragazzi Minorenni. Durante un posto di controllo, i militari hanno notato l’autovettura frenare bruscamente alla loro vista cercando di cambiare senso di marcia. Alla guida c’era un 17enne, mentre i due passeggeri sono risultati essere 15enni; l’auto era stata rubata il giorno prima a Somma Vesuviana. Denunciati, i tre sono stati affidati ai rispettivi genitori. L’auto è stata restituita al proprietario. L'articolo Minorenni sorpresi a guidare un’auto rubata: scattano le denunce proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

