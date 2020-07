Metro C, ultime corse tra 20:30 e 21 per lavori in corso (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma – “Proseguono i lavori per la realizzazione della Metro C e rendere il servizio ancora piu’ veloce e funzionale. Per questo motivo dal 13 luglio al 7 dicembre sono previste nuove fasi di cantiere. Proprio per limitare al minimo i disagi agli utenti, le lavorazioni saranno effettuate la sera. L’orario di chiusura sara’ anticipato: nello specifico l’ultima corsa dalla stazione Pantano partira’ per 20.30, quella da San Giovanni alle ore 21.00.” “La chiusura della tratta e’ necessaria per procedere con il completamento della tratta T3, da San Giovanni ai Fori Imperiali, e la realizzazione del futuro nodo scambio con la linea B, alla stazione Colosseo. lavori indispensabili per l’attivazione del pozzo di via Sannio in zona San Giovanni, che permettera’ al treno di ... Leggi su romadailynews

Metro C: avanza cantiere Colosseo-S. Giovanni. Tra 13 luglio-7 dicembre ultime corse alle 20,30 da Pantano e alle 2…
Roma, sciopero metro, bus e tram venerdì 10 luglio: le ultime
Bus soppressi e corse della metro ogni 20 minuti: nuovi orari estivi a Napoli
METRO A/B-B1/C stasera ultime corse alle ore 01.30 tram linea 8 ultime corse alle ore 3.00 da Casaletto e 3…
METRO A/B-B1/C stasera ultime corse alle ore 01.30 tram linea 8 ultime corse alle ore 3.00 da Cas…

Ultime Notizie dalla rete : Metro ultime Metro A da incubo: tratta sospesa tra Termini e Battistini per 6 ore, Furio Camillo attiva a metà per guasto RomaToday Metro C, dal 13 luglio al 7 dicembre chiusure dalle 20:30 per lavori di completamento tratta

