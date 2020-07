Massimo Boldi: “Ecco perchè tra me e Irene è finita” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Al settimanale Oggi, l’attore Massimo Boldi ufficializza la fine della relazione con la lucchese Irene Fornaciari, di 34 anni più giovane di lui A vederli qualche tempo fa fa innamoratissimi nello studio di “Domenica In”, sembravano ormai prossimi al matrimonio, invece la storia d’amore tra Massimo Boldi e Irene Fornaciari è giunta ufficialmente al capolinea. A spiegare i motivi di questa improvvisa rottura ci ha pensato lo stesso attore in un’intervista al settimanale Oggi nel corso della quale ha spiegato che ciò che lo frena di più è il legame ancora forte che lo lega alla defunta moglie Marisa. “La cerco in ogni donna che incontro, ma poi mi accorgo che riesco a rivederla solo nelle mie ... Leggi su zon

