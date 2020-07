L’OMS e la trasmissione del coronavirus nell’aria (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo una lettera aperta sottoscritta da 239 scienziati, una funzionaria dell'Organizzazione ha detto che il contagio per via aerea non può essere escluso, ma per ora le linee guida non cambiano Leggi su ilpost

