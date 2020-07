Little Big Italy: quando va in onda stasera, data, orario, canale e dove guardare le repliche (Di mercoledì 8 luglio 2020) Questa sera in access prime time andrà in onda sul Nove il programma Little Big Italy, condotto da Francesco Panella. In questo articolo, tutte le informazioni per vedere la trasmissione questa sera, 8 luglio 2020 e tutte le curiosità sulla puntata. Il programma Little Big Italy è un entusiasmante viaggio culinario alla scoperta dell’italianità nelle cucine di tutto il mondo. Il programma va in onda alle 20.00 e termina alle 21,25 sul NOVE. Little Big Italy: dove guardare la replica in tv e streaming. Curiosità, anticipazioni sulla puntata Le puntate di Little Big Italy sono disponibili anche su DPlay grazie al servizio di streaming, con l’inserimento delle nuove trasmissioni a poca distanza dalla messa in onda. La star del programma di 85 minuti è Francesco Panella, che si occupa di scoprire e svelare ai telespettatori i ristoranti ... Leggi su italiasera

Francesco Farris, Zio Cecio, vince a mani basse la puntata girata a Dallas del programma tv condotto da Francesco Panella. Ci siamo chiesti perché e abbiamo scoperto che è una questione legata all’ita ...

Ascolti Tv 5 luglio 2020, Non dirlo al mio Capo al minimo sindacale. Bene Sky Sport con calcio e F1

Su La7 Corsi di Recupero Propaganda Live 2,8%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,4%. Sul Nove Little Big Italy l’1,6%. Nel preserale su Rai1 Reazione a Catena 19,6%. Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! 12%.

