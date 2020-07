L’indiscrezione: il Taranto non aspetta Auteri. Per la panchina chiusura con Laterza entro domani (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Taranto ha corteggiato a lungo Gaetano Auteri, reduce da una bruciante eliminazione nei playoff alla guida del Catanzaro. Ma il tecnico sta continuando a prendere tempo, quindi ormai la sua candidatura sta sfumando sempre più. In giornata ci sono stati contatti con Giuseppe Laterza, reduce da un buon lavoro a Fasano, al punto che la pole è assolutamente sua. ll club potrebbe annunciare il tecnico già entro la giornata di domani, vicini tutti gli accordi, siamo ormai al nero su bianco. Foto: Taranto logo L'articolo L’indiscrezione: il Taranto non aspetta Auteri. Per la panchina chiusura con Laterza entro ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : L’indiscrezione Taranto "Nessun rifiuto dalla Calabria a Taranto" Corriere di Taranto