Limiti di spesa del superbonus 110%: favoriti i condomini più numerosi

Le nuove soglie premiano la presenza di più unità di minori dimensioni; in alcuni casi il plafond per il «cappotto termico» non coprirà tutta la spesa

Se trentamila vi sembran pochi... e in effetti possono anche esserlo. I nuovi tetti di spesa per i condomìni dettati dal Parlamento nel corso della conversione in legge del decreto Rilancio, a conti f ...

Ecobonus: creiamo un mercato dei crediti d’imposta

Il meccanismo del credito d’imposta può diventare una moneta fiscale scambiabile. Ecco la proposta di due economisti dell’Università di Ancona che mettono in evidenza vantaggi e svantaggi del Superbon ...

