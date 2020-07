La Lega a Botteghe Oscure. Macaluso "Quel mondo di prima non c'è più" (Di mercoledì 8 luglio 2020) "Da anni ormai a via delle Botteghe Oscure non c'è più nulla di Quel palazzo che era la sede emblematica del Pci, così come di Quel partito. Ma ogni volta che passo lì davanti, qualunque cosa ci sia dentro, mi suscita un'emozione, ci ho passato un pezzo fondamentale della mia vita". A parlare con l'AGI è Emanuele Macaluso, 96 anni, una militanza partita già durante gli anni del regime fascista poi proseguita come dirigente di lungo corso del Partito Comunista Italiano, più volte deputato e senatore. Da ieri si fa un gran parlare dello storico immobile, sede dal 1946 al 2000 prima del Pci infine del Pds, perché nei prossimi ... Leggi su agi

