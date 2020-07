La Fiorentina non supera l'esame Cagliari: finisce in parità al Franchi (Di mercoledì 8 luglio 2020) finisce 0-0 il match tra Fiorentina e Cagliari, gara valida per il 31esimo turno di Serie A. I viola nel primo tempo colpiscono un palo con Duncan. Leggi su tuttonapoli

tancredipalmeri : La Juventus non concedeva 4 gol in campionato da 7 anni, dal mitico 4-2 della Fiorentina in rimonta nel 2013 - OptaPaolo : 5 - Era da ottobre 2013 (contro la Fiorentina) che la Juventus non subiva tre gol nel giro di cinque minuti di gioc… - pisto_gol : Come ho detto e scritto dalla 1^ giornata-Fiorentina-Napoli, il fallo di mano è diventato una giungla nella quale d… - PietroLazze : Grazie a @FranckRibery per aver mostrato la propria voglia di aiutare la squadra, un esempio unico per tutta la squ… - Fiorentina_ole : RT @fantoni_lorenzo: @CsSoldi @PietroLazze Vlahovic deve fare esperienza ma il talento ce l’ha, Chiesa imbarazzante era da vendere anno sco… -