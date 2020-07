Italiano cercava sul web volontari per l’Isis: “combattere gli infedeli” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un 30enne Italiano radicalizzato dal 2015, era in contatto con altri estremisti. L’accusa ipotizzata è istigazione a delinquere aggravata dall’uso del mezzo telematico. cercava volontari che come lui avessero una grande voglia di combattere e uccidere gli infedeli occidentali e cristiani. Italiano, convertito all’Islam nel 2015: usava il web per creare nuove cellule terroritiche legate all’Isis. Ma è stato scoperto e arrestato. Il trentenne Italiano è stato arrestato a Milano dai Carabinieri del Ros per aver diffuso attraverso i social la propaganda dello Stato Islamico. Era in contatto attraverso i social con altri estremisti, secondo le accuse istigava i propri interlocutori ad abbracciare la jihad globale contro tutti gli infedeli. L’accusa ipotizzata nei suoi confronti è istigazione a delinquere ... Leggi su chenews

Sabrin_Francia : Per i poco informati [L’analisi] L’enorme debito italiano che che ci soffoca è nato quando Di Maio cercava il bibe… - bakugodsmenu : Prima ero in fermata e ci stava una signora che cercava di attaccare bottone con me e altre due persone che stavano… - mascoloismysun : La mia professoressa d’italiano inoltre ogni due per tre mi cercava dicendo: “dov’è la mia scrittrice?” poi “sappi… - SempreVeeola : @semprevane un altro giovane musicista italiano 50enne che cercava di sfondare imitando una band anni 90 #chilhavisto - ducciosiena : @SecolodItalia1 Ma ancora stiamo a parlare di questi ? Il M5S, capeggiato da uno che cercava di far ridere a drive… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiano cercava Italiano cercava volontari per l'Isis: "combattere gli infedeli" CheNews.it In Italia quasi 1,5 milioni di posti a rischio nel 2020, lo dice rapporto Ocse

All'Italia serve un cambio di rotta I paesi Ocse ... adattata in modo da dare a imprese e lavoratori i giusti incentivi a riprendere l'attività o a cercare un altro posto di lavoro. Una partecipazione ...

Razzismo: in ginocchio sul prato, così George Floyd sta cambiando il calcio italiano

A Cagliari, nell’aprile 2019, l’allora attaccante della Juventus Moise Kean, 19 anni, dopo essere stato bersaglio di ululati razzisti per tutta la partita, festeggia il suo gol guardando con aria di s ...

All'Italia serve un cambio di rotta I paesi Ocse ... adattata in modo da dare a imprese e lavoratori i giusti incentivi a riprendere l'attività o a cercare un altro posto di lavoro. Una partecipazione ...A Cagliari, nell’aprile 2019, l’allora attaccante della Juventus Moise Kean, 19 anni, dopo essere stato bersaglio di ululati razzisti per tutta la partita, festeggia il suo gol guardando con aria di s ...