IrpiniAmbiente, si va verso la revoca dello sciopero: il comune “tende” la mano (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Il comune di Avellino verserà nelle casse di IrpiniAmbiente circa un milione di euro per pagare le mensilità e quattordicesime ai lavoratori. Se la società di smaltimento di rifiuti, confermerà gli impegni, verrà scongiurato lo sciopero in programma il prossimo 14 luglio. E’ questo l’esito del tavolo che si è svolto oggi pomeriggio presso l’Ente di Piazza Del Popolo alla presenza dei sindacati di categoria. “Non potevamo rimanere indifferenti alle richieste arrivate dai sindacati – ammette Gianluca Festa – l’Amministrazione comunale farà la sua parte con un ulteriore sacrificio economico e nelle prossime ore procederà al pagamento di più di un canone per consentire loro di poter ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : IrpiniAmbiente verso Avellino| Sciopero IrpiniAmbiente verso la revoca, Festa si impegna a versare oltre 1 mln di euro LabTV La vertenza: Asidep, verso lo sciopero

AVELLINO – Pronti a incrociare le braccia i 61 lavoratori dell’Asidep in segno di protesta contro l’ingresso dei privati che potrebbero acquistare il 49% delle quote attraverso il bando previsto dall’ ...

Asidep, verso lo sciopero

AVELLINO – Pronti a incrociare le braccia i 61 lavoratori dell’Asidep in segno di protesta contro l’ingresso dei privati che potrebbero acquistare il 49% delle quote attraverso il bando previsto dall’ ...

AVELLINO – Pronti a incrociare le braccia i 61 lavoratori dell’Asidep in segno di protesta contro l’ingresso dei privati che potrebbero acquistare il 49% delle quote attraverso il bando previsto dall’ ...AVELLINO – Pronti a incrociare le braccia i 61 lavoratori dell’Asidep in segno di protesta contro l’ingresso dei privati che potrebbero acquistare il 49% delle quote attraverso il bando previsto dall’ ...