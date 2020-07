Giulia De Lellis: ecco quanto guadagna l’ex corteggiatrice per ogni post su Instagram (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un’agenzia inglese ha pubblicato quanto guadagnano gli influencer su Instagram. Tra loro anche cinque italiani, tra cui Giulia De Lellis Instagram: Giulia De Lellis nella Instagram Rich List 2020 L’agenzia inglese Hopper HQ, che si occupa di digital marketing, ha pubblicato la Instagram Rich List 2020 in cui ha elencato i vip che guadagnano di più con Instagram. Lo sapete bene, ormai la piattaforma è diventata una fonte di guadagno importante, non solo per i più conosciuti, ma anche per chi acquista popolarità attraverso programmi specifici come i reality. Infatti, è possibile monetizzare sia con i post sia facendo sponsorizzazione di prodotti e ormai sia donne che uomini aderiscono volentieri a questa attività per un’entrata extra sicura. Nella lista compaiono molte celebrità inglesi e americane, ad esempio The Rock ... Leggi su kontrokultura

