Giovanna Abate e Sammy Hassan ancora in crisi, parla lei: “Ci sono incomprensioni” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Giovanna Abate e Sammy Hassan non si sono ancora chiariti, lei parla però di incomprensioni e non di rottura Si continua a parlare di Giovanna Abate e Sammy Hassan, coppia nata poche settimane fa al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Dopo la scelta i due sembravano più innamorati che mai, erano felici di potersi finalmente godere la loro relazione senza telecamere e senza restrizioni, ma le cose tra loro sono cambiate velocemente. Già da un po’ si parla di crisi tra Giovanna Abate e Sammy Hassan, notizia che i due non hanno mai smentito. L’ex tronista da poco a Uomini e Donne Magazine ha confermato che lei e il fidanzato stanno attraversando un delicato momento, non ha però svelato alcun dettaglio. Prima di parlarne pubblicamente, la Abate vuole capire cosa sta succedendo tra lei e ... Leggi su nonsolo.tv

fainformazione : Giulio Raselli si esprime sulla rottura tra Giovanna Abate e Sammy: 'prima di criticare, guardate, o Giulio Rasell… - fainfocultura : Giulio Raselli si esprime sulla rottura tra Giovanna Abate e Sammy: 'prima di criticare, guardate, o Giulio Rasell… - gossipblogit : Uomini e donne, Giulio Raselli spara a zero su Giovanna Abate e Sammy Hassan - zazoomblog : Uomini e Donne: Giulio Raselli attacca Giovanna Abate e Sammy Hassan - #Uomini #Donne: #Giulio #Raselli - lasara_81 : Giovanna Abate di U&D su Tik Tok: 'Io e Sammy siamo in pausa' - Blasting News Italia #uominiedonne -