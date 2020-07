Fondi per adeguare le scuole, ecco l’elenco e le somme ricevute dai comuni salernitani (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – In vista dell’avvio dell’anno scolastico e della necessità di adeguare gli edifici alle norme anti-covid come quelle relative al distanziamento sociale, arriva una prima tranche di Fondi dal ministero dell’Istruzione che, sulla base di un bando, ha reso nota la graduatoria dei finanziamenti previsti dall’asse II dei Fondi strutturali europei per la programmazione 2014/2020 destinati all’adeguamento e l’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19. In provincia di Salerno arriveranno un totale di 2 milioni di euro. La parte più cospicua di Fondi va naturalmente al Comune capoluogo che riceverà 670 mila euro, 310 mila per ciascun comune a Cava de’ Tirreni, Scafati, Battipaglia, 230 mila euro per Nocera ... Leggi su anteprima24

matteosalvinimi : I cittadini del Lazio (regione per la quale la maggioranza di governo ha addirittura BOCCIATO i fondi per il terrem… - EleonoraEvi : Il #MES potrebbe erogare i fondi solamente in 7 tranche mensili. Se la linea di credito venisse attivata a settembr… - _Carabinieri_ : #Roma: fondi pubblici distratti e associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e trasferimento fraudolent… - MilanoSpia : Il circolo La Scighera alla Bovisa: 'Sostenete la nostra raccolta fondi per riaprire a settembre' - idolsmusicnews : Secondo il batterista dei System Of A Down, John Dolmayan, il movimento Black Lives Matter 'non è mai stato legitti… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi per Riccione: 17enne annegata, una raccolta fondi per il funerale Corriere Romagna Calcio Foggia, Follieri rilancia: 1,3 milioni per le quote di Felleca e Pelusi

Una chance da non sprecare. A viale Ofanto non nascondono l'ottimismo circa un ritorno nel professionismo, ma per l'iscrizione serve almeno un milione di euro, tra fondo perduto, fideiussione e ...

Fondi Ue: Comitato Regioni propone a Commissione Ue task force per monitoraggio attuazione progetti

BRUXELLES - Rafforzare la cooperazione politica e istituzionale tra la Commissione Ue e il Comitato europeo delle Regioni (CdR) per avvicinare l'Europa ai cittadini. È quanto hanno discusso, in un inc ...

Una chance da non sprecare. A viale Ofanto non nascondono l'ottimismo circa un ritorno nel professionismo, ma per l'iscrizione serve almeno un milione di euro, tra fondo perduto, fideiussione e ...BRUXELLES - Rafforzare la cooperazione politica e istituzionale tra la Commissione Ue e il Comitato europeo delle Regioni (CdR) per avvicinare l'Europa ai cittadini. È quanto hanno discusso, in un inc ...