Fiorentina-Cagliari 0-0, Iachini: “Quinto palo in cinque partite, le abbiamo provate tutte” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “abbiamo fatto una partita impegnativa, partendo con tre punte per conquistare i tre punti. abbiamo avuto le nostre occasioni, abbiamo colpito il quinto palo in cinque partite, Cragno ha fatto ottime partite, abbiamo subito chance del Cagliari ma c’è rammarico perché abbiamo provato di tutto e di più anche se abbiamo sentito la fatica giocando dopo tre giorni dalla gara di Parma“. C’è tanta amarezza nell’analisi post gara di Beppe Iachini. La Fiorentina pareggia 0-0 in casa contro il Cagliari in un match dalle tante occasioni ma dalla scarsa concretezza da parte delle due squadre. “Ci ... Leggi su sportface

