Ex Ilva, ArcelorMittal annuncia altri tre mesi di cassa integrazione (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ancora cassa integrazione per lo stabilimento ArcelorMittal di Taranto. La Cig ordinaria potrà coinvolgere fino a 8.152 dipendenti tra operai ed impiegati, ossia l’intera forza lavoro dell’ex Ilva, partirà il 3 agosto e avrà una durata di 13 settimane. Il gruppo franco indiano giustifica la richiesta inviata ai sindacati spiegando che “nonostante gli sforzi profusi per reperire nuove ed alternative occasioni di lavoro, tutt’ora in corso” e “visto il drastico calo registrato in questi mesi dei volumi e di conseguenza delle attività produttive” causa Coronavirus l’azienda deve “procedere ad una riduzione della propria attività produttiva”. In realtà, la tattica di ArcelorMittal che sta ... Leggi su ilfattoquotidiano

