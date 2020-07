Election Day, il Viminale non trova alternative ai seggi nelle scuole. I presidi: “Abbiamo già perso tempo, non fate slittare il rientro” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Si torna sui banchi il 14 settembre, ma dopo tutti a casa per le elezioni: servono seggi e non sembra esserci un’alternativa valida all’uso delle aule. Il Viminale, scrive oggi Repubblica, ha sostanzialmente rinunciato a cercare altre strutture: l’opzione migliore sul tavolo erano gli uffici postali, locali pubblici e ben distribuiti in ogni quartiere. Ma Poste Italiane ha declinato: troppo costoso chiudere gli uffici per così tanti giorni. Puglia e Campania hanno deciso perciò di posticipare il rientro a scuola direttamente al 24 settembre, dopo l’Election day del 20 e 21 settembre. E Venezia propone addirittura il 10 ottobre. Per votare, servono 54.800 seggi che fino a questo momento sono stati individuati nei plessi scolastici. Che quest’anno hanno già i loro problemi di spazi: in base alle nuove linee guida ministeriali, le ... Leggi su ilfattoquotidiano

