Davide Nicola: “La reazione c’è stata contro un grande Napoli. Dobbiamo credere nella salvezza” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Davide Nicola, allenatore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della... L'articolo Davide Nicola: “La reazione c’è stata contro un grande Napoli. Dobbiamo credere nella salvezza” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

AleCicchitti96 : ancora non mi spiego come abbiamo fatto a perdere col genoa di davide nicola - Napoli_Brasil : GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Pinamonti e Sanabri… - it_mainsport : RT @it_mainsport: Il #Genoa di Davide Nicola sfida il #Napoli di Gennaro #Gattuso , nella - it_mainsport : Il #Genoa di Davide Nicola sfida il #Napoli di Gennaro #Gattuso , nella - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Davide Nicola a Genoa Channel: 'Crediamo nella salvezza' -

Ultime Notizie dalla rete : Davide Nicola

Il tecnico del Genoa, Davide Nicola, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in campionato patita contro il Napoli ."Ci girano le scatole per come abbiamo preso gol. Il Napoli è tra le squad ...Davide Nicola ha reso noto l’elenco dei 26 giocatori convocati per la sfida di questa sera contro il Napoli. All'occhio salta subito la presenza di Criscito, di ritorno dall'infortunio che si procurò ...