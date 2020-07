Commesse, Incantesimo, Le ragazze di Piazza di Spagna e I ragazzi del muretto: come vedere le fiction Rai in streaming (Di mercoledì 8 luglio 2020) In questa particolare estate fatta di repliche e di incertezza di quello che vedremo in futuro a causa degli stop dovuti all'emergenza per il Covid 19, è bello sapere che le grandi fiction come Commesse, Incantesimo, Le ragazze di Piazza di Spagna e I ragazzi del muretto saranno disponibili in streaming per un recupero o un semplice ripasso. Ad annunciarlo è stata la stessa Rai che ha messo insieme una lista di fiction del passato di successo diventati poi dei veri e propri cult non solo per le loro storie ma anche per i cast che all'epoca riuscirono a mettere insieme. Il comunicato stampa Rai recita: "Dalle famiglie difficili ai drammi adolescenziali, dagli amori lontani alle ambizioni personali, dalle difficoltà sul lavoro all’avventura del vivere. È l'Italia raccontata dalla fiction (genere televisivo tra i più amati e seguiti dal ... Leggi su optimagazine

