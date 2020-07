Cinema all’aperto ai Quartieri Spagnoli: il programma della rassegna (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I Quartieri Spagnoli ospitano il mondo del Cinema. Fino al 24 agosto, i Quartieri saranno il palcoscenico della rassegna “Estate in Corte” che prevedrà la proiezione di film e anteprime Cinematografiche. Le serate non finiranno con i titoli di coda bensì con un dialogo con registi, musicisti e attori. La rassegna nasce dalla collaborazione tra FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli e Associazione Movies Event e Bronx Film, organizzatori dell’evento. Le proiezioni avverranno nel cortile di via Portacarrese a Montecalvario alle ore 21 e il biglietto avrà un costo di 5 euro. Si assicura a tutti i partecipanti il rispetto delle regole anti-covid infatti, i posti saranno distanziati, gli ingressi prevedono l’obbligo della mascherina (ma è facoltativa indossarla durante la visione del film), ... Leggi su anteprima24

