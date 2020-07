Chi è Jodie Comer, l’attrice vittima di damnatio memoriae su Twitter per una relazione con un repubblicano (Di mercoledì 8 luglio 2020) I fan di Killing Eve non hanno affatto digerito le voci circolate negli ultimi tempi sulla vita privata di Jodie Comer. Stando alle indiscrezioni – al momento senza alcun riscontro, ndr – l’attrice 26enne starebbe uscendo con un uomo vicino al Partito repubblicano e al Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Comer, 26 anni, ha interpretato splendidamente il personaggio Villanelle in Killing Eve, tanto da diventare una vera e propria icona nella comunità queer. Basti pensare che l’attrice lo scorso mese ha partecipato ad uno show dedicato al Pride Month, dove ha commosso tutti leggendo le lettere che si scambiavano reciprocamente Virginia Woolf e Vita Sackville-West. Inoltre, la Comer si è schierata al fianco dei manifestanti e degli attivisti di Black Lives Matter, sostenendo le proteste di queste ultime settimane in seguito ... Leggi su nonsolo.tv

