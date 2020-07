Bimbo ivoriano di 7 anni ritrova la mamma dopo esser rimasto solo in Libia: l’abbraccio tra le lacrime al centro di Capo Rizzuto (Di mercoledì 8 luglio 2020) Si era dovuto separare dalla mamma e dalla sorellina in Libia, prima che loro partissero per provare ad attraversare il Mediterraneo e raggiungere le coste italiane. E a soli 7 anni, era stato costretto a cavarsela da solo, senza la famiglia, in un Paese dilaniato da violenze e guerre. È la storia di Junò, un Bimbo ivoriano, che dopo settimane è riuscito a rivedere la mamma al Cara di Capo Rizzuto. La storia è stata raccontata da Nello Scavo, su Avvenire. E un video, rilanciata dall’ong Mediterranea, ha immortalato il momento in cui si sono riuniti tra le lacrime. Recuperato dalla Sea Watch, il Bimbo è stato identificato dal team dell’Ong ... Leggi su ilfattoquotidiano

