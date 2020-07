Berlinguer a Cartabianca sbugiarda Salvini sul plexiglas (e lui dimostra di non aver letto le direttive) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ieri a Cartabianca Matteo Salvini ha cercato di veicolare di nuovo la bufala del plexiglas a scuola, ma stavolta Bianca Berlinguer l’ha stoppato e gli ha fatto notare che stava dicendo fregnacce. Mentre faceva il suo solito numero dell’elenco, il Capitano ha detto: “Stanno litigando sul plexiglas dei nostri figli a scuola, stanno litigando su tutto”. E Berlinguer: “Quello l’hanno tolto, onorevole Salvini, non c’è più il plexiglas, non è previsto”. Il Capitano ha replicato: “Ma perché, chi gliel’ha detto?”. E la conduttrice gli ha risposto che nelle direttive per il ritorno a scuola il plexiglas non è previsto. Infatti nelle linee guida per la scuola che il governo ha presentato venerdì non c’è traccia di plexiglas. La storia del plexiglas a scuola uscì quando ... Leggi su nextquotidiano

