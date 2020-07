Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, cronostoria di una passione bollente (FOTO e VIDEO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Belen Rodriguez nonostante le frecciatine al suo ex marito Stefano De Martino (cliccare per credere), pare si sia definitivamente abbandonata alla passione tra le braccia dell’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. Tra le pagine dell’ultimo numero di Chi in uscita oggi, la cronostoria del loro incontro, dalla prima stretta di mano ad oggi. Belen Rodriguez e Gianmaria... L'articolo Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, cronostoria di una passione bollente (FOTO e VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

