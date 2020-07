Azzolina, rientro a scuola: “Test sierologici su tutto il personale” (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Ministra dell’Istruzione Azzolina dice sì ai test sierologici su tutto il personale scolastico in vista del nuovo anno La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, in audizione alla VII Commissione in Senato in merito alle iniziative di competenza del ministero per l’avvio del prossimo anno scolastico nell’ambito dell’emergenza epidemiologica di Covid-19, dichiara: “Accolgo con favore la possibilità di svolgere test sierologici su tutto il personale scolastico, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. Una misura da me caldeggiata che garantirebbe maggior sicurezza sul rientro a settembre e sulla quale sta lavorando il Ministero della salute, per definire modalità e tempistiche“. Azzolina specifica anche: “La prossima riapertura richiederà l’adozione di misure attente alle ... Leggi su zon

