Austria, caduta di sassi in una gola: morti 2 escursionisti (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nella gola di Barenschutzklamm, in Austria, una caduta di sassi ha visto morire due escursionisti ed altri sette ferirsi Secondo quanto riferito dall’ANSA, stamane si è verificata una caduta di sassi nella gola Barenschutzklamm in Stiria, a nord di Graz, che ha portato con sé un tragico bilancio. Sono infatti morti due escursionisti, mentre altri … L'articolo Austria, caduta di sassi in una gola: morti 2 escursionisti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

ClubAlfaIt : Qualifiche del Gran Premio d’Austria: Alfa Romeo Racing in caduta libera #Formula1 -

Ultime Notizie dalla rete : Austria caduta Austria, caduta di sassi in una gola: morti 2 escursionisti Inews24 GP Austria, Pierre Gasly: “Ho rischiato il ritiro”

Pierre Gasly, il pilota francese alla sua terza stagione in Formula 1, in forza alla “nuova” Alpha Tauri, ha raggiunto un ottimo settimo piazzamento alla fine della prima pazza gara della stagione 202 ...

Pagelline GP Austria 2020: una pazza ed incredibile gara!

VOTO 10 AL RITORNO DELLA F1: Ritorno col botto di questa Formula 1. Attendere così tanto ne è valsa la pena e ci siamo divertiti tantissimo da casa, nonostante il periodo Covid-19. “Woah che gara Carl ...

Pierre Gasly, il pilota francese alla sua terza stagione in Formula 1, in forza alla “nuova” Alpha Tauri, ha raggiunto un ottimo settimo piazzamento alla fine della prima pazza gara della stagione 202 ...VOTO 10 AL RITORNO DELLA F1: Ritorno col botto di questa Formula 1. Attendere così tanto ne è valsa la pena e ci siamo divertiti tantissimo da casa, nonostante il periodo Covid-19. “Woah che gara Carl ...