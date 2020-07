Atalanta Sampdoria 1-0 LIVE: ultimi minuti, aumentano i ritmi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Al Gewiss Stadium, la 31ª giornata di Serie A 2019/20 tra Atalanta e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Gewiss Stadium”, Atalanta e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta-Sampdoria 1-0 MOVIOLA 75′ Gol Toloi – Palla tagliata di Malinovskyi sul secondo palo, il numero 2 impatta bene e supera Audero! 72′ Tiro fuori di Malinovskyi – L’ucraino ci prova dalla distanza, palla che però termina alta. 64′ Occasione per Hateboer – Il numero 33 ci prova in spaccata, palla che però termina sul fondo. 47′ – Occasione per Toloi – Il numero 2 va alla ... Leggi su calcionews24

SerieA : ??#AtalantaSamp?? Perfetto equilibrio tra @Atalanta_BC e @Sampdoria nelle ultime 6?? sfide in casa dei nerazzurri i… - sportface2016 : #AtalantaSampdoria, che gol di #Muriel: partita chiusa - AS_Colombia : ? [85'] ¡GOOOOOOOOL DE LUIS FERNANDO MURIEL! ???? ?? Atalanta 2-0 Sampdoria ?? #SerieA ??? Atleti Azzurri - FNnews2020 : Muriel amplia: Atalanta 2x0 Sampdoria. - sportface2016 : #AtalantaSampdoria: il VIDEO del GOL di #Toloi, ma polemiche per il calcio d'angolo -