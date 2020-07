Atalanta, Gasperini: “Mi piacerebbe finire davanti a Lazio e Inter” (Di giovedì 9 luglio 2020) L’allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna contro la Sampdoria, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.LE PAROLE DI Gasperinicaption id="attachment 810400" align="alignnone" width="300" Gasperini (Getty Images)/captionQueste le sue parole a SkySport: "Scudetto? Non ci penso. La partita contro la Juventus sarà molto complicata, loro hanno in mano lo scudetto. Noi nel frattempo vogliamo conquistare la matematica qualificazione in Champions. Se possibile cercheremo di finire davanti alla Lazio e all'Inter. Non abbiamo mandato nessuno messaggio alla Juventus. Sapevamo benissimo che questa era una partita difficile. La Sampdoria è venuta chiusissima pronta a ripartire. ... Leggi su itasportpress

