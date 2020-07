Arpac, acque di balneazione in Campania: completati i prelievi di giugno (Di mercoledì 8 luglio 2020) Arpac: completati i controlli di giugno sulla qualità delle 328 acque di balneazione nel litorale campano. Criticità alla “Spiaggia delle sirene” di Amalfi, torna balneabile Cetara. Arpac ha completato i controlli mensili di giugno sulla qualità delle 328 acque di balneazione in cui è suddiviso il litorale campano. Nonostante l’inizio del monitoraggio sia stato posticipato quest’anno al 25 maggio a causa dell’emergenza Covid-19, l’Agenzia ha già visitato due volte tutti i punti di prelievo, effettuando i cosiddetti controlli “pre-stagionali” e poi i controlli del mese di giugno. L’Agenzia ha già prelevato 756 campioni e ha analizzato i parametri batteriologici (Escherichia Coli ed Enterococchi intestinali) ritenuti dall’Oms indicatori di inquinamento fecale e pertanto determinanti la ... Leggi su 2anews

