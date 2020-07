Adriana Volpe attacca Magalli: “Non riuscirai a farmi stare zitta” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Continua lo scontro verbale a distanza tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. Un post su facebook del volto Rai sullo share della trasmissione della collega (“0,9% . Non sto gioendo, dico solo che forse sarebbe meglio star zitta”) ha scatenato la rabbia di Adriana Volpe, conduttrice di Ogni Mattina su TV8: “Vorrei fare una replica a un messaggio, un post che Giancarlo Magalli ha scritto ieri e che oggi ha prontamente tolto. In questo messaggio c’era un gesto che dice di stare zitta. Caro Giancarlo, questo gesto non me lo fai, hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, non ci sei riuscito e non ci riuscirai oggi. Io sto vivendo questa bella avventura insieme a una squadra e una rete che stimo ... Leggi su sportface

