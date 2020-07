9 prodotti Tech a massimo 30€ che vi consiglio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nuova tipologia di video che mi avete tanto richiesto: raccolgo per voi alcuni prodotti che hanno in comune la caratteristica di costare massimo 30€ (in questo caso, poi vedremo altri video simili con altre fasce leggi di più... Leggi su chimerarevo

Ultime Notizie dalla rete : prodotti Tech Tantissimi prodotti hi-tech in sconto nelle offerte del giorno Euronics! | OfferteLabs Tom's Hardware Italia Pulse: il ciondolo anti-covid della NASA

I ricercatori della NASA realizzano un ciondolo che aiuta chi lo indossa a non toccarsi il viso, come misura anti-covid: il progetto è accessibile a tutti. Tra le varie misure anti-covid, la più diffi ...

Aggiustare l’iPhone è più facile: da Apple corsi gratuiti per i riparatori

L’azienda di Cupertino estende anche all’Europa e all’italia il suo programma di riparazioni presso negozi e centri assistenza indipendenti, che avranno accesso a un training gratuito e potranno insta ...

