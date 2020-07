Usa, la polizia di Phoenix uccide un uomo ispanico (Di martedì 7 luglio 2020) Il fatto è accaduto nella città dell’Arizona. Gli agenti hanno ucciso con almeno otto colpi a bruciapelo un uomo nella sua auto. Sono due le versioni dell’accaduto, in parte documentato da un video fatto da un passante. Gli agenti sostengono di aver sparato dopo che l’uomo aveva impugnato un’arma. La polizia di Phoenix, in Arizona, … L'articolo Usa, la polizia di Phoenix uccide un uomo ispanico proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

