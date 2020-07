Tom Hanks racconta la sua esperienza con il Coronavirus: “Dolori paralizzanti, non riuscivo a concentrarmi per più di 12 minuti” (Di martedì 7 luglio 2020) Tom Hanks, il racconto del Coronavirus: “Dolori paralizzanti” Sono passati ormai quasi quattro mesi da quando Tom Hanks e la moglie Rita Wilson hanno annunciato di aver contratto il Coronavirus: adesso che si è finalmente ripreso, il celebre attore ha raccontato la sua esperienza con il Covid-19 in un’intervista rilasciata al Guardian. “Ho avuto dolori paralizzanti, ero sempre affaticato e non riuscivo a concentrarmi su niente per più di 12 minuti”, ha dichiarato l’interprete, tra gli altri, di “Forrest Gump”. “Mia moglie – continua il racconto di Tom Hanks – ha perso il senso del gusto e dell’olfatto, aveva una forte nausea e una febbre molto più alta della mia”. L’attore e la compagna hanno avuto due esperienze totalmente diverse con il Coronavirus. “Il ... Leggi su tpi

Adnkronos : #TomHanks: 'Chi non indossa la mascherina si deve vergognare' #coronavirus - MariangelaScato : @DaliaDaliaanfo ClaudioAmendola De Niro Pacino Tom Hanks...ecc E tanti altri - TweetNotizie : Tom Hanks racconta i sintomi del Covid: «Dolori paralizzanti, non riuscivo a concentrarmi» - massimo_san : RT @pirata_21: Tom Hanks:'Con il coronavirus non riuscivo a concentrarmi per più di 12 minuti'. Dai noi se stai così diventi ministro degli… - pirata_21 : Tom Hanks:'Con il coronavirus non riuscivo a concentrarmi per più di 12 minuti'. Dai noi se stai così diventi ministro degli Esteri. -