Testo #ClubParadiso, il brano estivo che unisce i fratelli Fragola, Trebar e Ross Wave (Di martedì 7 luglio 2020) Lorenzo Fragola, Giuliano Fragola, Trebar e Ross Wave rilasciano #ClubParadiso, il primo brano del collettivo catanese Club Paradiso. Il pezzo è disponibile da oggi negli store digitali, come primo progetto dell’etichetta discografica The Vision che vede alla direzione artistica il cantautore Lorenzo Fragola. Il Club Paradiso è un collettivo musicale nato dall'idea di quattro amici che, nel periodo di quarantena, hanno lavorato ad un nuovo brano perfetto per l'estate. #ClubParadiso prende vita in modo del tutto naturale e spontaneo per unire il rap e il reggaeton alle atmosfere della Sicilia. Il risultato è un singolo dal sapore tipicamente estivo che lancia un nuovo progetto musicale completamente inedito. Lorenzo Fragola racconta: “Tutto è nato dai quattro amici che hanno condiviso questo pezzo di Sicilia, in questo ... Leggi su optimagazine

