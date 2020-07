Regolamento sorteggio Champions League quarti di finale e semifinali: come funziona il tabellone (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tutto pronto per i sorteggi di quarti di finale e semifinali della Champions League 2019/2020. Un’edizione anomala che vedrà disputarsi gli ultimi quattro quarti di finale a distanza di cinque mesi a causa dello stop per l’emergenza coronavirus, quindi final eight a Lisbona in gara unica. A Nyon, intanto, venerdì 10 luglio si terranno il sorteggio alle ore 12: ecco il Regolamento e come funziona il tabellone. Saranno inserite nell’urna le quattro squadre già qualificate, Atalanta, Atletico Madrid, Lipsia e Psg, e le quattro coppie di squadre che si dovranno poi giocare il pass ai primi di agosto, Chelsea/Bayern Monaco, Barcellona/Napoli, Real Madrid/Manchester City e Lione/Juventus. Tre i sorteggi previsti: prima quello per i quarti di finale, poi quello per le semifinali con gli abbinamenti anticipati rispetto ai match dei quarti, infine per la ... Leggi su sportface

