Prezzo di Xbox Series X all’evento del 23 luglio: annuncio in vista? (Di martedì 7 luglio 2020) Sarà Xbox Series X a raccogliere l'eredità di Xbox One, andando a definire la prossima generazione di console di casa Microsoft. Una console, quella chiamata pure a scontrarsi a muso duro con la PlayStation 5 firmata Sony, di cui per il momento conosciamo solo alcune delle informazioni fondamentali per ponderarne un possibile acquisto. Il colosso di Redmond ha infatti ufficializzato il design finale, le specifiche tecniche e pure alcuni dei videogiochi che ne andranno ad animare la libreria virtuale. Rimangono un mistero la data di uscita definitiva - per ora si parla di un generico Natale 2020 - e soprattutto il Prezzo con cui la piattaforma sarà proposta sugli scaffali di tutto il mondo. In ogni caso, come ha già fatto Sony lo scorso mese, anche Microsoft è pronta a farci toccare da vicino la sua next-gen con un nuovo evento dedicato ad Xbox ... Leggi su optimagazine

