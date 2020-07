Pierluigi Diaco e Marcello Masi: due pesi e due misure (Di martedì 7 luglio 2020) Pierluigi Diaco e Marcello Masi, si utilizzano metri di giudizio differenti: il conduttore di Io e Te incriminato per gli ascolti ma il flop dell’ex direttore del Tg2 è nascosto Pierluigi Diaco e Marcello Masi non sono posti sullo stesso gradino. I due si ritrovano sotto la lente d’ingrandimento, eppure le valutazioni sono differenti nonostante i numeri siano lì a testimoniare altro. Il conduttore di Io e Te è spesso preso di mira per i modi burberi e la conduzione che lascia perplessi, come quelle uscite fuori luogo ormai quasi all’ordine del giorno nelle sue trasmissioni. Eppure continua ad avere risultati ottimi; addirittura è la trasmissione più seguita di Rai 1 dalla mattina fino a tutta la fascia pomeridiana, con un milione e trecentomila di ascolti. Numeri decisamente buoni, considerato come solo il Tg1 delle 13.30 riesce a ... Leggi su bloglive

