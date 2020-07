Perché ci aspettiamo di tutto, da chi non ci ha promesso niente (Di martedì 7 luglio 2020) Le aspettative sono un vero macigno per il cuore e l’anima. Anche quando ci convinciamo che queste non ci appartengono e fingiamo di non interessarci a determinate cose, in realtà sappiamo bene che nel rapporto, e nei confronti di quella persona, abbiamo riposto tante speranze. Come se avessimo stipulato una sorta di accordo implicito rispetto ai nostri sogni e ai desideri, legandoci così a qualcosa che in realtà non esiste, ma che speriamo possa arrivare. Così, ci ritroviamo ad aspettare per giorni, mesi e anni, convincendoci che prima o poi quella persona faccia quella determinata cosa, compia quel piccolo gesto in grado di cambiare tutto, di renderci felici. Ci aspettiamo sempre tanto dalle persone, soprattutto da quelle che non ci hanno promesso niente, illudendoci per un piccolo gesto, per una mezza affermazione fatta a labbra serrate o per un ... Leggi su dilei

